Жительницу Вожегодского района, накопившую почти миллион рублей долга по алиментам, отправили в колонию

19.04.2019 [Общество]

В Вожегодском районе суд приговорил к лишению свободы женщину, которая не платила алименты на содержание 11-летнего сына и 8-летней дочери.

Образовался долг в размере около 800 тыс. руб. Дети живут с родственниками, мать в их воспитании не участвует.

- Ранее в отношении неплательщицы работники отдела судебных приставов по Вожегодскому району уже возбуждали уголовное дело по ст. 157 УК РФ и, в соответствии с решением суда, даме вынесено наказание в виде  исправительных работ. Но урок из данной ситуации женщина не вынесла, продолжая уклоняться от уплаты алиментов, заплатив лишь однажды 200 руб., - сообщает Управление ФССП России по Вологодской области.

Суд приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Тэги: алименты, дети

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