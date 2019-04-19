В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты

Воркутинская, 7. Фото: ГИС Вологда.

В Вологде полицейские устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили 18 апреля около 10 часов утра возле общежития на улице Воркутинской, 7.

По предварительной информации, она могла упасть с высоты.

- Приметы: женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см. Волосы темные до плеч. Одета: куртка черного цвета, короткая, с капюшоном; брюки спортивные темно-синего цвета, имеют по три продольных полосы розового цвета; на ногах кроссовки серебристого цвета, - сообщает областное УМВД.

Если у вас есть информация, которая может помочь опознать погибшую, полиция просит сообщить об этом по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-31-14, 76-31-15, 76-31-67.

UPD: Личность женщины установлена. Ею оказалась вологжанка 1969 г.р., проживавшая в том же районе. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.