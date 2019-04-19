В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты

19.04.2019 [Происшествия]
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты

Воркутинская, 7. Фото: ГИС Вологда.

В Вологде полицейские устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили 18 апреля около 10 часов утра возле общежития на улице Воркутинской, 7.

По предварительной информации, она могла упасть с высоты.

- Приметы: женщина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см. Волосы темные до плеч. Одета: куртка черного цвета, короткая, с капюшоном; брюки спортивные темно-синего цвета, имеют по три продольных полосы розового цвета; на ногах кроссовки серебристого цвета, - сообщает областное УМВД.
Если у вас есть информация, которая может помочь опознать погибшую, полиция просит сообщить об этом по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-31-14, 76-31-15, 76-31-67.
 
UPD: Личность женщины установлена. Ею оказалась вологжанка 1969 г.р., проживавшая в том же районе. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Тэги: гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости
Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
В Кичменгско-Городецком районе утонул 6-летний мальчик, провалившийся под лед
"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути
В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
18.04.2019 [Общество]

В Вологде отказываются называть количество двоек, троек и четверок за Тотальный диктант

1137
0
18.04.2019 [Общество]

В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем

4018
2
17.04.2019 [Экономика]

Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира

6278
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце мужчина избил своего 9-летнего пасынка
«Вологда-Чеваката» заняла шестое место в сезоне Суперлиги-1
Детская поликлиника в Северном районе Череповца до декабря закроется на капремонт
Жительницу Вожегодского района, накопившую почти миллион рублей долга по алиментам, отправили в колонию
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
Директором картинной галереи в Вологде стала Галина Фалалеева
Областное УМВД: женщину в Череповце избили не подростки, а ее пьяная знакомая
 


16.04.2019 [Общество]

Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно

2920
0
18.04.2019 [БлогоVO]

«Нам бинты не выделяют, приходите со своими»

817
0
18.04.2019 [Обзор Прессы]

НКО просят правительство не принимать новый порядок медицинской реабилитации детей

302
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика