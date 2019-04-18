Заксобрание потратит из бюджета Вологодской области около 150 тысяч рублей на рамки для грамот и дипломов

18.04.2019 [Общество]

Из бюджета Вологодской области продолжают тратить деньги на багетные рамки, в которые чиновники и депутаты любят вставлять грамоты, благодарности и дипломы, которые они дарят друг другу и участникам различных конкурсов.

Так, 154 тысячи рублей готово потратить законодательное собрание Вологодской области на тысячу рамок формата А4 из дерева или пластика. Цвет рамок обязательно однотонный - махагон, вишня, бордо или красное дерево. Окантовка - золотистого цвета. Аукцион на их поставку состоится 22 апреля. 

Багетные рамки снова закупает и знакомое читателям Newsvo «Управление по эксплуатации зданий» (бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области). 19 марта аукцион управления на поставку рамок выиграло ООО «Альбатрос», предложив поставить бюджетному учреждению 50 багетов формата А3 за 37 500 рублей. Адрес поставки – здание правительства области на Герцена 2 в Вологде. 

Кроме того, администрация Грязовецкого района 1 апреля заказала 850 рамок формата А4 у ИП Александра Коржавина. Закупка обошлась бюджету района в 45 050 рублей. В документации есть пояснение, что рамки заказываются для «Проф-центра» района, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Напомним, в октябре 2018 года Newsvo посчитал, что администрация Вологды за пять лет потратила на багетные рамки более 2 млн рублей. Каждый год городские власти покупают несколько тысяч рамок.

Тэги: бюджет, заксобрание, правительство области, рамки, госзакупки

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