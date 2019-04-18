В Вологде откроется «зеленая комната» для работы с детьми-жертвами насилия

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделит Вологодской области 19,5 миллионов рублей на реализацию мер по профилактике насилия по отношению к детям, а также на работу с подростками.

Соответствующее соглашение между Фондом и областным департаментом социальной защиты населения было подписано 17 апреля в Череповце.

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной конференции «Лучшие региональные практики по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям».

- В течение 2019-2020 года на территории области будут созданы службы профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей. Будут развиваться консультации для родителей по предотвращению таких ужасных фактов, создаваться социальные гостиницы для детей и матерей, обучающие экспресс-курсы для волонтеров по данным направлениям работы, развиваться технологии профилактики суицидального поведения, прежде всего - среди подростков. Эти вопросы актуальны для любого региона, в том числе и для Вологодской области, - отметила начальник департамента соцзащиты Лариса Каманина.

Кроме средств гранта, на реализацию комплекса мер «На защите детства» будут направлены более 80 млн рублей из областного бюджета. В Череповце будет продолжена работа «зеленой комнаты» для проведения следственных мероприятий с участием детей-жертв насилия, такая же комната будет открыта в Вологде. Конкретных сроков пока не называется.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к проведению мероприятий привлекут волонтеров, которые покажут малышам мини-постановки и на примере русских народных сказок расскажут, как избежать опасности. Специальную подготовку пройдут 200 добровольцев. Более 130 специалистов социальной сферы пройдут обучение, чтобы уметь выявлять ранние признаки жесткого обращения в отношении детей.

В общей сложности планируется оказать помощь около 600 детям и родителям целевой группы.