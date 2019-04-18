В Вологде осудили мужчину, который избил женщину за отказ дать ему десять рублей

В Вологде вынесли приговор 38-летнему мужчине, который в прошлом году ограбил на улице женщину и подростка.

22 мая 2018 года на улице Полевой он попросил у пожилой женщины 10 рублей. За отказ пенсионерка была жестоко избита: вологжанин схватил с земли трехметровую ветку от дерева и ударил им женщину по голове. Когда пенсионерка упала, нападавший отобрал у нее пакет с вещами, кошельком, телефоном и банковскими картами.

На следующий день подсудимый напал на 14-летнего мальчика на улице Горького. В этот раз он попросил телефон под предлогом позвонить. Мальчик отказался дать мобильник, после чего вологжанин его отобрал.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, вину мужчины полностью доказали следователи Вологды, хотя даже в суде он пытался все отрицать. Мужчина утверждал, что на женщину напал кто-то другой, а телефон у подростка он забрал, чтобы якобы помочь ему с подзарядкой аппарата в ближайшем ломбарде.

Следователи установили, что мужчина отдал мобильный телефон пенсионерки своему приятелю, а тот сдал его в ломбард.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор осужденный обжаловал, но вышестоящим судом его жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор – без изменения.