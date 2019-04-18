В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем

В Вологодском тубдиспасере сменили главного врача. Бывший руководитель медицинского учреждения устроила на работу в тубдиспансер своих сыновей, не уведомив об этом департамент здравоохранения, что является нарушением федерального законодательства.

По данным прокуратуры Вологодской области, что сыновья главного врача Татьяны Гаврищук долгое время работали в Вологодском тубдиспансере на должностях заместителя главврача и врача-рентгенолога. При этом она находились в непосредственном подчинении от руководителя учреждения Татьяны Гаврищук.

- Данный факт нарушает федеральный закон «О противодействии коррупции», согласно которому должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе подведомственных им учреждений, должны приниматься меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, - сообщает областная прокуратура.

В нарушение указанных требований закона о возможном конфликте интересов директор тубдиспансера не уведомила о трудоуйстройстве сыновей департамент здравоохранения.

Трудовой договор с главным врачом тубдиспансера был расторгнут. На ее место назначен Владимир Павлов. Также поменялся и заместитель главного врача.

Добавим, что один из сыновей Татьяны Гаврищук, который работал ее заместителем, в прошлом году попадал в поле зрения правоохранительных органов. В декабре прошлого года Вологодский городской суд приговорил Дениса Гаврищука к полутора годам условно. Врач укусил за руку полицейского, который составлял на него протокол за нарушение ПДД - мужчина проехал по пешеходному переходу на велосипеде. Свои действия он объяснил в суде тем, что спешил догнать сына.

Признавать нарушение он не хотел:

- Он отказывался назвать свои данные, так как посчитал, что сотрудник полиции отнесся к ситуации формально и не пожелал взять в расчет его доводы, - говорится в решение городского суда.

Поскольку врач после нарушения ПДД отказался сообщить полицейскому свои данные, его вместе с сыном доставили вотделении полиции. Там нарушитель отказывался проходить дактилоскопию, а когда полицейский попытался провести процедуру силой, врач укусил его за плечо.

Добавим, что нарушения при трудоустройстве на работу были также выявлены в МБУ «Физкультурно-спортивный центр г. Вологды», где более года в должности инструктора методиста работал сын руководителя. Прокуратура города внесла в адрес мэра Вологды представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Руководитель центра привлечен к дисциплинарной ответственности.