Школьникам с ОВЗ и инвалидностью помогут с выбором будущей профессии на бесплатном вебинаре

22 апреля в интернете пройдет бсплатный вебинар для школьникам с ОВЗ и инвалидностью "Как правильно выбрать профессию и вуз", на котором им помогут соринтироватсья при выборе высшего образования. Организатор вебинара - ресурсный учебно-методический центр, который работает на базе Череповецкого государственного университета.

- В режиме вебинара школьники и их родители узнают, как можно учесть состояние здоровья при выборе будущей профессии, какие современные цифровые сервисы могут помочь выбрать профессию и вуз, к кому можно обратиться за помощью в период приёмной кампании и на какие виды помощи можно рассчитывать, выбирая вуз, - рассказали организаторы.

Вебинар будет проходить 22 апреля с 13.00 до 14.00. Для участия в нем нужно зарегистрироваться.

Все зарегистрированные участники получат материалы встречи и возможность просмотра записи вебинара.