Вологодский предприниматель оставил депутатов Ленинградской области без гербов и знамен 

18.04.2019 [Общество]

Вологодский предприниматель выиграл аукцион законодательного собрания Ленинградской области на поставку гербов и знамен и пропал. 

В марте 2019 года индивидуальный предприниматель Валерий Пугачев из Сокола выиграл аукцион на поставку символики региона и России. Цена контракта составила 80,7 тысяч рублей. По неизвестной причине Пугачев не подписал контракт в назначенный срок, на звонки не отвечал, а затем и вовсе отключил телефон. 

«По словам представителей Заказчика, ИП Пугачев В.В. нанес заксобранию серьезный ущерб: заказчик остался без символики (гербов и знамен РФ и Ленинградской области) и теперь вынужден повторно проводить закупку. Предприниматель на заседание комиссии УФАС не явился и письменных пояснений не направил», - поясняют в Ленинградском УФАС.

Ведомство внесло предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. 

Пугачев участвовал и в других закупках. Так, например, он пытался выиграть конкурс заксобрания Вологодской области на организацию питания на конференциях за 450 тысяч рублей.

Добавим, что Валерий Пугачев был одним из учредителей ООО "Соколарт", которое с 2015 года находится в стадии ликвидации, согласно данным портала Synapsenet.ru.

Тэги: госзакупки, бизнес

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