Всеволод Чубенко выступит с моспектаклем в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

18 мая Кирилло-Белозерский музей-заповедник присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этот день для посетителей будут открыты экспозиции трапезной палаты, колокольни, выставочного комплекса Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Народного дома.

В Архимандричьих кельях в «Ночь музеев» откроют выставку одного экспоната из серии «Профессия-реставратор – серебряной ладаницы 1609 года.

Кроме того, в этот день с моноспектаклем «Муж Татьяны» по произведению Пушкина «Евгений Онегин» в музее выступит Всеволод Чубенко.

Завершится «Ночь музеев» выступлением хора духовной музыки «Светилен», который выступит в Успенском соборе.