Череповчанка обманула несколько ломбардов, сдавая в них бижутерию под видом золота 

17.04.2019 [Происшествия]

В Череповце за мошенничество осуждена женщина, которая обманула несколько ломбардов.

Под видом золотых изделий череповчанка сдавала в ломбарды Череповца бижутерию, вставляя в нее звенья с оттиском 585 пробы, которые она брала с украшений из настоящего золота. Таким способом череповчанка реализовала семь цепочек на сумму 142 000 рублей.

- В суде женщина заявила, что сумма не стоит того, что бы привлекать ее к уголовной ответственности. Кроме того, большая часть денег уже возмещена, а оставшаяся будет выплачена после вынесения приговора, - сообщет прокуратура Череповца. 

В итоге суд приговорил мошенницу к 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: мошенничество, ломбарды

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