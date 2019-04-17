Председателям ТОСов в Вологде предложили контролировать работу господрядчиков 

Председателей ТОСов в Вологде наделили полномочиями контролировать работу господрядчиков. Мэр Вологды Сергей Воропанов распорядился, чтобы им выдали для этого специальные удостоверения.

Эти документы дают право осуществлять общественный контроль за работой подрядчиков.

- Удостоверение подписано мэром города, имеет печать мэра города и дает право осуществлять вполне законный общественный контроль за реализацией строительства на территории Вологды социально-значимых объектов, будь то строительство детского сада, будь то ремонт дворов, тротуаров или дорог, - пояснила директор центра по работе с населением города Вологды Елена Громова.

Председатели ТОСов теперь могут прийти и озвучить свои замечания подрядчику, и тот должен будет их рассмотреть.

Удостоверения были вручены на конференции актива ТОСов, которая прошла 13 апреля. Жители из разных микрорайонов города встретились, чтобы обсудить общие принципы работы территориальных общественных самоуправлений, механизмы их взаимодействия с населением,с органами власти, возможности участия ТОСов в конкурсах на получение грантов и работу самоуправлений в социальных сетях. Каждому из этих вопросов была посвящена отдельная тема обсуждений.

- Перед каждой секцией стояла задача обсудить вопросы, которые возникают в ходе деятельности ТОС и выработать совместное решение проблем, - заключила Елена Громова.