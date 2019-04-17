В Череповце осудили молодых людей, пытавших приятеля горячими шампурами

В Череповце вынесли приговор по уголовному делу об издевательствах над 19-летним молодым человеком. Его ударили топором, били и прижигали горячими шампурами. В издевательствах участвовали трое череповчан, в том числе 16-летний подросток. Еще двое приятелей за этим наблюдали.

Как сообщает прокуратура Череповца, в ночь на 26 июня 2017 года пятеро череповчан, включая 16-летнего подростка, отдыхали на территории садоводческого товарищества. Они устроили пикник с шашлыками и спиртным. Самый старший из этой компании, 33-летний мужчина, в ходе ссоры с 19-летним собутыльником решил «свести счеты» за старые обиды, взял топор и ударил молодого человека обухом по руке, сломав палец. Пострадавший попытался убежать, но не смог.

- В дальнейшем к издевательствам над потерпевшим присоединились еще двое «приятелей», в том числе 16-летний подросток. Потерпевшего избивали, прижигали об него нагретые на углях мангала металлические шампуры, и втроем вымогали у пострадавшего деньги, - сообщает прокуратура Череповца.

33-летний череповчанин признался только в ударе топором по руке. В остальном все трое подсудимых свою вину не признали. На период расследования двое из них находились на свободе, третий был заключен под стражу.

Череповецкий городской суд признал всех троих подсудимых виновными, отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Самый старший из подсудимых находился на «условном сроке», поэтому суд назначил ему в общей сложности наказание в виде 10 лет лишения свободы. Второй подсудимый пригооврен к 6 годам лишения свободы. Подросток отправится в места лишения свободы на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.