Студентки ВГМХА предлагают выращивать лекарственные растения для предприятий по их переработке

17.04.2019 [Общество]
Студентки ВГМХА предлагают выращивать лекарственные растения для предприятий по их переработке

Студентки ВГМХА Кристина Довлатбекян и Марина Розова вышли в финал всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер», сообщает пресс-центр Вологодской ГМХА. Эта игра проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ в аграрных вузах и ссузах страны с 2012 года.

Кристина и Марина учатся на факультете агрономии и лесного хозяйства. На конкурс они представили проект «КФХ «Medicamentoplantis» по выращиванию лекарственных растений, которые можно будет сдавать на различные предприятия для производства различных товаров. 

- Наш совместный проект был придуман с Мариной Розовой, он заключается в выращивании лекарственных растений и их сдаче в сыром виде на различные предприятия, которые нуждаются в данной продукции, - рассказала финалистка игры Кристина Довлатбекян. - Данная отрасль достаточно востребована на сегодняшний день, потому что лекарственные травы идут на приготовление чаев, в пищу, также используются в косметических и лечебных целях, но, к сожалению, в Вологде она развита ещё очень слабо. Тему бизнес плана мы придумывали приближенно к нашей специальности и остановились именно на выращивании лекарственных растений. Пока что это все на уровне гипотезы, но, думаю, что данный проект может дать хорошие результаты в дальнейшем.

Финал игры пройдет в Воронеже 25-26 апреля. Бизнес-планы финалистов будут рекомендованы к участию в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров».

 

Тэги: сельское хозяйство, вузы
Фото предоставлено пресс-центром ВГМХА

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