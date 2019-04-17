Сельхозпроизводителям Вологодской области в 2019 году обещают выделить почти два миллиарда рублей

17.04.2019 [Экономика]

Объем господдержки сельхозпроизводителей области на 2019 год составит 1,9 млрд рублей. Об этом губернатор Олег Кувшинников заявил накануне на оперативном совещании в правительстве области.

- В этом году в связи с ростом цен на ГСМ и на другие материалы и комплектующие я принимаю решение увеличить объем средств, направляемых нашим сельхозпроизводителям, на 480 млн. рублей, - пояснил глава региона.

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Поромонов сказал, что в этом году сельхозорганизации и фермерские хозяйства области должны достичь объемов производства продукции растениеводства уровня 2016 года:

- Таким образом, хозяйствам необходимо произвести зерна –  не менее 226 тысяч тонн; льноволокна – 3,6 тысяч тонн; картофеля – 60 тысяч тонн; овощей – 10 тысяч тонн.

На проведение сева в 2019 году льносеющим хозяйствам области  потребуется 451 тонна семян льна, сейчас в наличии  306 тонн, остальное нужно закупить.

По данным областного правительства, по состоянию на 12 апреля завезено 23,1 тыс. тонн минеральных удобрений (72% от заявленной потребности). Готовность техники составляет около 90%. Сообщается, что в целях модернизации технологии хозяйствам необходимо закупить еще около 200 единиц техники.

Перед хозяйствами области поставили задачу увеличить посевную площадь.

- В 2019 году запланировано посеять зерновых  яровых культур – 117 тыс. га; льна-долгунца – 4,5 тыс. га; картофеля и овощей открытого грунта – 13,3 тыс. га; кормовых культур – 9,2 тыс. га. Общая площадь составит 342 тыс. га, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: сельское хозяйство

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