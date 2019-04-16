В деревне Бурцево Вологодского района из-за газопровода вырубают 500 деревьев

В деревне Бурцево Вологодского района местыне власти собираются вырубить 500 деревьев, чтобы проложить газопровод. Как минимум 100 деревьев уже срубили. При этом ранее, как говорят жители, чиновники уверяли их, что зеленая зона не пострадает из-за будущего газопровода.

3 апреля староста деревни Бурцево написал о вырубке зеленой зоны в онлайн-приемную губернатора Вологодской области. Местные жители много лет облагораживали эту территорию, высаживали деревья, а несколько лет назад стало известно, что созданную ими зеленую зону вырубят, чтобы проложить там газопровод. Первые тревожные сообщения появились еще в 2014 году.

По словам жителей, власти уверяли, что газопровод не заденет деревья. Однако в этом году глава поселения дал разрешение на вырубку деревьев.

«Я являюсь старостой деревни Бурцево.2 года бьюсь за сохранение зеленой зоны в нашей деревне. До сегодняшнего дня все инстанции мне слали письма что все хорошо и зеленая зона, которую хотели уничтожить из-за прокладки частной ветки газопровода будет сохранена! Но вчера новый глава Сельского поселения Ваниев Р.И. подписал бумаги о вырубке 500 деревьев. Из них 300 хвойных. Это ужас для жителей. Сегодня 3 апреля уже 100 деревьев вырублено. 15 лет люди жители деревни занимались облагораживанием. Как теперь жить после такого беспредела??» - написано в обращении в онлайн-приемную.

Ответ поступил от департамента внутренней политики правительства Вологодской области. В нем было сказано, что обращение направлено на рассмотрение в администрацию Вологодского муниципального района Вологодской области.

Как оказалось, 25 марта этого года специальная комиссия обследовала зеленые насаждения на улице Солнечной в деревне Бурцево. Председателем комиссии стал глава Спасского сельского поселения Руслан Ваниев.

Комиссия пришла к заключению, что на протяжении улицы Солнечной вдоль прокладки будущего газопровода находится 300 елей и сосен и 200 лиственных деревьев, и все они подлежат уничтожению, так как находятся на земле, которая входит в охранную зону газопровода и отведена под его строительство. Основанием для вырубки деревьев также названы «п.п 2.76 п.2 Правил благоустройства и содержания территорий Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района, утвержденных решением Совета Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района от 17.11.2017 №19 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района».

1 апреля директор ООО «Газстрой» Дмитрий Ковров сообщил местным жителям о том, что он получил разрешение на вырубку зеленых насаждений, которое действует с 28 марта по 28 апреля 2019 года. За это время фирма должна убрать все деревья и вывезти порубочные остатки на полигон.