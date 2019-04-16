Эшелон «Сирийский перелом» в Вологде: патриотизм или страшное свидетельство войны?

В Вологду приехал эшелон с передвижной выставкой военной техники, захваченной у террористов в Сирии. Поезд с оружием, "путешествующий" по городам России, Министерство обороны называет военно-патриотической акцией.

- В 18 вагонах состава было представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В Вологде посмотреть страшные свидетельства войны привели курсантов, кадетов, юнармейцев, школьников и студентов.

- Сейчас, как никогда, мы понимаем опасность, которая грозит миру. И это лишнее напоминание о том, что терроризм не должен пройти. Вологжане против международного терроризма! Мы - истинные патриоты нашей великой страны – России! И я думаю, что сегодня молодежь, которая своими глазами увидит захваченную технику и вооружение, задумается о том, что наша страна непобедима, - сказал экскурсантам замгубернатора Евгений Богомазов.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации по решению Владимира Путина. Она посвящена 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Цель акции – показать успехи Вооруженных Сил РФ и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

Мнения жителей по поводу демонстрации детям военной техники, разделились. Одни считают, что это патриотично, другие полагают, что ничего патриотичного в знакомстве детей с войной и автомобилями смертников нет. Блогер Илья Варламов назвал этот эшелон праздником войны и пропаганды.

Напомним. в феврале в Сирии погиб житель Сокола Евгений Филатов, который проходил там службу по контракту.