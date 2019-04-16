Эшелон «Сирийский перелом» в Вологде: патриотизм или страшное свидетельство войны?

16.04.2019 [Общество]

В Вологду приехал эшелон с передвижной выставкой военной техники, захваченной у террористов в Сирии. Поезд с оружием, "путешествующий" по городам России, Министерство обороны называет военно-патриотической акцией.

- В 18 вагонах состава было представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В Вологде посмотреть страшные свидетельства войны привели курсантов, кадетов, юнармейцев, школьников и студентов.

- Сейчас, как никогда, мы понимаем опасность, которая грозит миру. И это лишнее напоминание о том, что терроризм не должен пройти. Вологжане против международного терроризма! Мы - истинные патриоты нашей великой страны – России! И я думаю, что сегодня молодежь, которая своими глазами увидит захваченную технику и вооружение, задумается о том, что наша страна непобедима, - сказал экскурсантам замгубернатора Евгений Богомазов.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации по решению Владимира Путина. Она посвящена 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Цель акции – показать успехи Вооруженных Сил РФ и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

Мнения жителей по поводу демонстрации детям военной техники, разделились. Одни считают, что это патриотично, другие полагают, что ничего патриотичного в знакомстве детей с войной и автомобилями смертников нет. Блогер Илья Варламов назвал этот эшелон праздником войны и пропаганды.

Напомним. в феврале в Сирии погиб житель Сокола Евгений Филатов, который проходил там службу по контракту.

Тэги: война, дети, патриотизм

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки
Священник из Вашкинского района признался в развратных действиях в отношении 12-летней девочки
Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей
Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости
Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
В генпрокуратуру поступило обращение о массовых незаконных вырубках леса в Шекснинском районе
16.04.2019 [Общество]

В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания

580
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
В Череповце подростки до крови избили женщину, проломив ей голову
В деревне Бурцево Вологодского района из-за газопровода вырубают 500 деревьев
Эшелон «Сирийский перелом» в Вологде: патриотизм или страшное свидетельство войны?
Осетровую икру из Вологодской области поставляют в Южную Корею
Вологжане завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике
В Белозерске не могут справиться с лужей имени главы района Евгения Шашкина
 


16.04.2019 [Общество]

Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно

1930
0
16.04.2019 [БлогоVO]

Мой Нотр-Дам

123
0
15.04.2019 [Обзор Прессы]

В Зашекснинском районе собачникам без пакетов для экскрементов выписали протоколы

613
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика