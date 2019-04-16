Осетровую икру из Вологодской области поставляют в Южную Корею

16.04.2019 [Экономика]

Партия осетровой икры из Вологодской области была отправлена в Южную Корею. В Управлении Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям сообщили, что 12 апреля ведомство проконтролировало это отправление и признало груз соответствующим нормам.

Название предприятия, которое экспортирует икру в Республику Корея, в Россельхознадзоре не называют. Известно, что черную икру в Вологодской области производит рыботоварная фирма из Кадуя «Диана», которая в 2016 году подтвердила статус крупнейшего рыботоварного предприятия России и Европы.

В прошлом году фирма "Диана" стала пилотной площадкой проекта по маркировке черной икры. Как рассчитывают в Росрыболовстве, маркировка позволит решить проблему контрафакта, который занимает сейчас 80% рынка, сообщает РБК.

Напомним, в 2015 году губернатор Олег Кувшинников заявил, что Вологодская область может стать мировым лидером по производству черной икры. Однако этого не произошло.

Тэги: икра

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