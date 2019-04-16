Вологжане завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

16.04.2019 [Спорт]
Вологжане завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

С 9 по 13 апреля в Брянске прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. В составе сборной Вологодской области выступали шесть мастеров спорта и два спортсмена, имеющих 1 и 2 разряд.

Наилучших результатов добились Данил Моторичев, который стал серебряным призером в многоборье и в упражнениях на кольцах, и Анастасия Муравьева, завоевавшая бронзовую медаль в вольных упражнениях.

Добавим, что в начале апреля в Нижнем Новгороде прошло Первенство Северо-Запада по спортивной гимнастике,где вологодские гимнасты завоевали 17 медалей: семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.
 

Тэги: Спортивная гимнастика
Фото: vk.com/sportart

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