Выступление в Череповце духового квинтета Большого театра России будут транслировать в соцсети

16.04.2019 [Культура]
Выступление в Череповце духового квинтета Большого театра России будут транслировать в соцсети

Духовой оркестр эстрадно-джазовой студии "А и Б". Фото vk.com/severnaya_rapsodiya.

IV Международный конкурс «Северная рапсодия» проходит с 14 по 17 апреля в череповецком училище искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина. В нем участвуют 260 солистов, 28 ансамблей и 18 оркестров из России, Китая, Кореи, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Они будут соревноваться как в сольном, так и в оркестровом исполнении. Прослушивания пройдут с 15 по 17 апреля: молодые музыканты продемонстрируют свое мастерство в исполнении произведений на флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофоне, валторне, трубе, тромбоне, теноре, тубе и ударных инструментах.

- Выступления оценит жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты России и зарубежных стран. В рамках конкурса пройдут выступления и мастер-классы членов жюри, круглые столы, демонстрация лучших методик обучения на духовых и ударных инструментах.
«Проведение такого рода конкурсов не в столице, а провинциальном городе – уникальное событие. Вологодская область имеет давние традиции и музыкального исполнительства, и проведения концертов и фестивалей. Поэтому, несмотря на свой молодой возраст, «Северная рапсодия» уже является крупнейшим фестивалем России в своём музыкальном сегменте. Такие конкурсы будут жить тогда, когда есть люди, которые «болеют» за их организацию, - считает заместитель главы региона Олег Васильев. 

Учредителем конкурса «Северная рапсодия» является Департамент культуры и туризма Вологодской области.

Вход на конкурсные прослушивания свободный, пригласительные можно забронировать по телефону в Череповце 57−25−50.

Добавим, что 16 апреля в рамках конкурса выступит духовой квинтет Государственного академического Большого театра России. Прямая трансляция концерта будет организована в группе конкурса ВКонтакте. Начало в 19:00.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

 

Тэги: музыка

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