Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 

16.04.2019 [Происшествия]

51-летнего жителя Никольска будут судить за домогательства к детям.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина, будучи пьяным, силой и угрозами затащил 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика на заброшенную стройку. Там он заставил девочку смотреть, как он раздевается и мастурбирует. Кроме этого, он заманивал детей и увозил на окраину города, где также вел себя непристойно. 

О том, что девочки домогался незнакомый мужчина, узнала ее мать. Она обратилась в правоохранительные органы, уголовное дело было возбуждено в тот же день. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый местный житель, злоупотребляющий алкоголем. Его задержали, а затем арестовали. 

Мужчина сознался в совершенном преступлении, рассказав о двух эпизодах домогательств. Однако следователи собрали доказательства пяти эпизодов его преступной деятельности, сообщают в СК РФ по Вологодской области.  

За каждый факт домогательства мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Тэги: домогательства, дети, пьянство

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