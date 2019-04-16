Вологжанин угрожал ножом двухлетней девочке, чтобы получить деньги от ее матери

В Вологде завершилось расследование о разбойном нападении на женщину и ее двухлетнюю дочь, а также о неоднократных угрозах убийством в адрес вологжанки.

В сентябре 2018 года пьяный мужчина в общей секции общежития на улице Южакова напал на двухлетнюю дочь соседки. Он приставил кухонный нож к голове ребенка, потребовав от матери девочки деньги. Женщине удалось отвлечь внимание нападавшего, чтобы девочка смогла убежать.

До этого мужчина трижды угрожал своей соседке убийством, демонстрируя нож и топор, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Мужчину задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Материалы дела переданы в суд.