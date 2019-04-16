20 апреля в Вологде пройдет общегородской субботник

16.04.2019 [Общество]

Ежегодный весенний субботник пройдет в Вологде 20 апреля. Как сообщает администрация города, сейчас формируется список мест, где пройдет уборка - планируется, что их будет не менее 100.

Подать заявку и узнать интересующие вас подробности можно в департаменте городского хозяйства по телефону 72-15-34.

Также вологжане могут организовать субботник во дворах многоквартирных домов, где они живут. Чтобы получить инвентарь для уборки, необходимо обращаться в свою УК или ТСЖ.

Как сообщет пресс-служба городской администрации, сейчас ООО "Магистраль" проводит ежедневную уборку города в ручном режиме, а также двумя подметающими машинами «Бродвеи». После этого с 4 часов утра на улицы выходит моющая техника. 

«На этой работе задействованы четыре машины с баками на 8 кубометров воды. Влажная уборка в эти выходные прошла в центральной части города, районе ПЗ и других, где пролегают маршруты общественного транспорта. На сегодня в плане – Заречье и Льнокомбинат. Ночная мойка начнется, как только установятся плюсовые температуры», - прокомментировала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

Тем временем жители обсуждают, почему на улицах Вологды так много пыли и предлагают пути решения этой проблемы.

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Тэги: субботники

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