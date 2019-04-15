Жительница Чагоды отсудила у местной администрации деньги за упавшее на ее машину дерево

15.04.2019 [Происшествия]

Жительница поселка Чагода выиграла суд по делу о повреждении ее машины, на которую упало дерево. Районной администрации придется оплатить ущерб.

Инцидент произошел 31 октября 2017 года возле многоквартирного дома №14 на улице Революции: на машину истицы упало сгнившее дерево, которое росло в палисаднике рядом с домом, и повредило автомобиль.

Владелица автомобиля обратилась с иском в суд к районной администрации и УК ООО «УправдомЪ», чтобы они возместили ей 20 823 рублей, потраченные на ремонт, и судебные издержки. Установлено, что причиной падения дерева стало несоблюдение правил его содержания в соответствии с требованиями законодательства РФ: дерево было поражено дереворазрушающими грибами, его структура была нарушена и оно гнило. При этом участок, на котором оно росло, состоит на кадастровом учете, но без установления его границ.

- Как было установлено в ходе судебного разбирательства, такие границы не были определены, карты не были составлены. Согласно договору управления многоквартирным домом от 1.04.2016 г. собственники передали управление домом ООО «УправдомЪ», при этом земельный участок не вошел в состав общего имущества многоквартирного дома, - говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что обязанность по содержанию зеленых насаждений возле дома лежит на администрации поселка Чагода, сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Также суд учел тот факт, что сын истицы, который пользовался машиной, припарковал ее прямо возле фасада дома.В итоге размер материального вреда и судебных расходов, которые требовала женщина, был снижен наполовину.

В итоге администрации поселка Чагода должна выплатить женщине материальный ущерб в размере 10 411 рублей, расходы на оценку ущерба 1 750 рублей, расходы на оплату юридических услуг 3 000 рублей и госпошлину 412 рублей.  

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: парковка, ущерб

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