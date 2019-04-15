В Великом Устюге пьяный 16-летний подросток украл деньги с карты знакомого

15.04.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге расследуется кража денег с карты 50-летнего местного жителям. В преступлении подозревается 16-летний подросток.

По данным следствия, кража произошла 10 февраля, когда подросток был пьян и находился в доме 50-летнего знакомого.

- Он тайно похитил у приятеля банковскую карту и мобильный телефон, перевел денежные средства в сумме 5 800 рублей на находящуюся в его распоряжении банковскую карту и в тот же день похищенные деньги потратил, - сообщает  региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Тэги: кража, подростки

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