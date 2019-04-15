В Вологодском кремле откроется выставка необычных ложек из разных стран

15.04.2019 [Общество]

19 апреля в Вологодском музее-заповеднике откроется выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки», на которой будут представлены более 1000 экспонатов из коллекции частного музея Ложки во Владимире

Создатель владимирского музея Ложки - Татьяна Пикунова, в ее собрании находится более 17 000 ложек. Она говорит, что этот обыденный предмет может многое рассказать об известных людях и королевских династиях, о памятных датах и эпохах, о столовом этикете. 

Одни из самых необычных экземпляров выставки – ложка-кэдди для сухого чая, ложка-сердцеедка, русская ложка-копоушка XII века, кельтская ложка любви. Среди экспонатов нашлись даже столовые приборы 1900 года из легендарного парижского ресторана Maxim`s и немецкие ложки с мотивом «Хильдесхаймская роза», восходящим к многовековой легенде.

Гости музея смогут узнать, откуда пошла традиция дарить ложку детям, когда у них прорезался первый зуб, как пользовались этим прибором в Древнем Египте и как это – бить баклуши. Также на выставке расскажут о деталях этикета, например, как правильно накрыть на стол и почему раньше в гости ходили со своей ложкой.

Стать одним из первых посетителей, а также встретиться с владельцем уникальной коллекции Татьяной Пикуновой можно во время церемонии открытия 19 апреля в 16:00. Выставка будет работать в Юго-Западной башне  Вологодского кремля до августа.

Тэги: выставки, ложки
Фото Вологодского музея-заповедника

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