Череповецкая «Северянка» дважды проиграла нижегородской «Спарте»

В минувшие выходные в Череповце стартовала финальная серия волейбольной Высшей лиги А. «Северянка», которая заняла первое место по итогам регулярного чемпионата, принимала нижегородскую «Спарту».

Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Итог второй игры решился на тайбрейке, где чуть удачливее были гости - счет 2:3 в матче.

При счёте 2:0 в пользу «Спарты» серия игр продолжится в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи 20 и 21 марта. Для того, чтобы матчи вновь перебазировались в Череповец, «Северянке» нужно выиграть оба матча.