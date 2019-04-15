Череповецкая «Северянка» дважды проиграла нижегородской «Спарте»

15.04.2019 [Спорт]

В минувшие выходные в Череповце стартовала финальная серия волейбольной Высшей лиги А. «Северянка», которая заняла первое место по итогам регулярного чемпионата, принимала нижегородскую «Спарту».

Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. Итог второй игры решился на тайбрейке, где чуть удачливее были гости - счет 2:3 в матче.

При счёте 2:0 в пользу «Спарты» серия игр продолжится в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи 20 и 21 марта. Для того, чтобы матчи вновь перебазировались в Череповец, «Северянке» нужно выиграть оба матча.

Тэги: волейбол

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