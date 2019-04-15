В Вологде владелец магазина запчастей оформил кредиты на 400 тысяч рублей по чужим паспортам

В Вологде задержали серийного мошенника, который оказался владельцем магазина по продаже запчастей.

Полицейские узнали о мошенничестве после обращения к ним представителя одного из банков. Мужчина рассказал, что двое клиентов их банка не выплачивают кредит. При этом оба говорят, что не брали займов в этом банке.

Выяснилось, что деньги банка поступили на счет одной из фирм по продаже запчастей. Общая сумма кредитов, которые брались на приобретение товаров, составила около 400 тысяч рублей. По кредиту сначала расплачивались, а потом поступление средств в банк прекратилось.

Кредиты брал владелец торговой точки - 31-летний ранее судимый мужчина. Его задержали, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Каким образом мужчина завладел паспортными данными вологжан, предстоит выяснить, сообщает пресс-служба областного УМВД.