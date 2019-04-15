28 и 29 июня в Вологде пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Вологда со вкусом» пройдет в Вологде 28 и 29 июня в рамках празднования Дня города.

Для гостей фестиваля будет работать 13 площадок: «Ресторанный дворик», «Битва профи», «Уличное кафе», «Вкусная музыка», «Бренды поданы», «Для семей с детьми», «Торговые ряды еды», «Дельный ряд», «Да, еда!», «Променад», «Гастрономический парад», «Блюдо от шеф-повара», «Спорт. Еда. Здоровье».

Посетители увидят конкурс профмастерства среди шеф-поваров, которым нужно будет приготовить блюдо с использованием вологодского масла, а также смогут сами поучаствовать в мастер-классах для взрослых и детей по приготовлению блюд. Главными ингредиентами этих блюд станут вологодские продукты.

Кроме того, на фестивале презентуют популярные гастрономические праздники России, а вологодские предприятия представят свою продукцию, сообщает пресс-служба администрации города.

Символом гастрономического фестиваля станет рыжий кот, который, по замыслу организаторов, олицетворяет достаток и гостеприимство.