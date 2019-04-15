28 и 29 июня в Вологде пройдет гастрономический фестиваль

15.04.2019 [Общество]

Гастрономический фестиваль «Вологда со вкусом» пройдет в Вологде 28 и 29 июня в рамках празднования Дня города. 

Для гостей фестиваля будет работать 13 площадок: «Ресторанный дворик», «Битва профи», «Уличное кафе», «Вкусная музыка», «Бренды поданы», «Для семей с детьми», «Торговые ряды еды», «Дельный ряд», «Да, еда!», «Променад», «Гастрономический парад», «Блюдо от шеф-повара», «Спорт. Еда. Здоровье».

Посетители увидят конкурс профмастерства среди шеф-поваров, которым нужно будет приготовить блюдо с использованием вологодского масла, а также смогут сами поучаствовать в мастер-классах для взрослых и детей по приготовлению блюд. Главными ингредиентами этих блюд станут вологодские продукты.

Кроме того, на фестивале презентуют популярные гастрономические праздники России, а вологодские предприятия представят свою продукцию, сообщает пресс-служба администрации города.

Символом гастрономического фестиваля станет рыжий кот, который, по замыслу организаторов, олицетворяет достаток и гостеприимство.

Тэги: фестивали

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки
Священник из Вашкинского района признался в развратных действиях в отношении 12-летней девочки
Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей
Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости
В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады
В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде
В генпрокуратуру поступило обращение о массовых незаконных вырубках леса в Шекснинском районе
Многодетная семья из Федотово получила ключи от трехкомнатной квартиры 
12.04.2019 [БлогоVO]

Совещание у мэра по берегоукреплению

1154
0
10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

3249
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
Череповецкая «Северянка» дважды проиграла нижегородской «Спарте»
В Грязовецком районе пьяные подростки долго избивали малознакомого им молодого человека     
В Череповце сотрудник лесничества за взятки продал древесину для ее незаконного использования
В Вологде владелец магазина запчастей оформил кредиты на 400 тысяч рублей по чужим паспортам
28 и 29 июня в Вологде пройдет гастрономический фестиваль
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
 


10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

3249
0
15.04.2019 [БлогоVO]

«Мы»

97
0
15.04.2019 [Обзор Прессы]

В Зашекснинском районе собачникам без пакетов для экскрементов выписали протоколы

235
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика