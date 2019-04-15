Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах. Newsvo рассказывает о доходах трех народных избранников, представляющих Вологодскую область.

Так, доход Сергея Каргинова (ЛДПР), который является первым заместителем председателя комитета Госдумы, составил за год 6 835 625 рублей. В его собственности числится земельный участок для дачного строительства площадью 22 квадратных метра и легковой автомобиль TOYOTA Camry, а также две квартиры в безвозмездном пользовании (квартира 118 кв.м., представленная ему в безвозмездное пользованиея Госдумой, плюс квартира 76 кв.м.).

Алексей Канаев ("Единая Россия") отчитался за прошлый год о 4 900 586 рублях. У него есть земельный участок для индивидуального жилого дома площадью 1600 квадратных метров и земельный участок для дачного строительства площадью 2190 квадратных метровов, а также дом в 298 квадратов. Кроме этого, Алексей Канаев оказался любителей водных путешествий: у него имеется моторная лодка "Nissamaran-TR360" с лодочным мотором "Mercury15M".

За супругой депутата числится машина "Тойота Ленд Крузер" 150, а также два земельных участка и дом в безвозмездном пользовании.

Самым зажиточным среди депутатов Госдумы от Вологодской области оказался бывший глава Вологды Евгений Шулепов ("Единая Россия"). Его доход за 2018 год составил 15 026 299 рублей. В собственности Евгения Борисовича числится шесть земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Самый маленький из них - 1808 квадратных метров, самый большой – 3000 квадратных метров. Экс-глава Вологды владеет четырьмя жилыми домами от 72 до 207 квадратов и баней 47 квадратных метров. В его собсвтенности имеются "ЛЕКСУС LX 570", катер "SEA-DOO CHALLENGER 180", снегоход "Буран СБ 640МД" и несколько прицепов.

За супругой Евгения Борисовича числится две квартиры 498,80 кв. м. и 160,50 кв. м., а также несколько легковых машин - "Audi Q5", "LADA KS015L Largus" и "ГАЗ 330232".

Отметим, что каждому из депутатов предоставлена квартира на весь депутатский срок площадью более 100 квадратных метров.