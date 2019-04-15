В Сокольском районе глава поселения скрутил посетителя с ножом, который пришел в администрацию
15.04.2019 [Происшествия]
В администрацию сельского поселении Пригородное в поселке Литега в пятницу ворвался посетитель с ножом. Инцидент произошел во время обеденного перерыва.
- Испуганные женщины успели выскочить из помещения и заперлись в соседнем кабинете, откуда они по телефону сообщили о случившемся в полицию и главе сельского поселения Пригородное, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
По данным УМВД, глава поселения Андрей Куклин скрутил подозреваемого и удерживал его до приезда полиции.
Угрожавшим оказался ранее судимый житель деревни Васютино 1967 г.р. Его дальнейшую судьбу будет решать Сокольский межрайонный следственный отдел.
Что хотел добиться посетитель администрации, не сообщается.