В Сокольском районе глава поселения скрутил посетителя с ножом, который пришел в администрацию

15.04.2019 [Происшествия]

В администрацию сельского поселении Пригородное в поселке Литега в пятницу ворвался посетитель с ножом. Инцидент произошел во время обеденного перерыва.

- Испуганные женщины успели выскочить из помещения и заперлись в соседнем кабинете, откуда они по телефону сообщили о случившемся в полицию и главе сельского поселения Пригородное, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным УМВД, глава поселения Андрей Куклин скрутил подозреваемого и удерживал его до приезда полиции. 

Угрожавшим оказался ранее судимый житель деревни Васютино 1967 г.р. Его дальнейшую судьбу будет решать Сокольский межрайонный следственный отдел.

Что хотел добиться посетитель администрации, не сообщается.

Тэги: чиновники, власть

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