В Сокольском районе глава поселения скрутил посетителя с ножом, который пришел в администрацию

В администрацию сельского поселении Пригородное в поселке Литега в пятницу ворвался посетитель с ножом. Инцидент произошел во время обеденного перерыва.

- Испуганные женщины успели выскочить из помещения и заперлись в соседнем кабинете, откуда они по телефону сообщили о случившемся в полицию и главе сельского поселения Пригородное, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным УМВД, глава поселения Андрей Куклин скрутил подозреваемого и удерживал его до приезда полиции.

Угрожавшим оказался ранее судимый житель деревни Васютино 1967 г.р. Его дальнейшую судьбу будет решать Сокольский межрайонный следственный отдел.

Что хотел добиться посетитель администрации, не сообщается.