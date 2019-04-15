Гостиницу «Ария» в Вологде обязали оборудовать вход для маломобильных групп населения

Вологодский городской суд обязал ООО «Англитер» оборудовать вход гостиницы «Ария» для маломобильных групп населения. Примечательно, что в решении суда эта гостиница фигурирует как «многофункциональный центр». На официальном сайте «Арии» она именуется спа-отелем.

- Решением суда на общество с ограниченной ответственностью «Англитер» возложена обязанность оборудовать вход для маломобильных групп населения в здание многофункционального центра «Ария», - сообщает Вологодский городской суд.

Добровольно исполнять законодательство РФ в гостинице не торопились, поэтому с иском обязать гостиницу оборудовать доступ для людей на инвалидных колясках и для посетителей с детскими колясками обратился прокурор Вологды.

- В ходе проверки установлено, что здание многофункционального центра не соответствует требованиям законодательства, поскольку отсутствует вход для маломобильных граждан, - сообщает прокуратура.

Прокуратура направила в адрес ООО «Англитер» представление об устранении нарушений закона.

- В ответ на представление прокуратуры руководство юридического лица сообщило, что в здании многофункционального центра «Ария» установлена кнопка вызова персонала. Прокурор просил возложить на ООО «Англитер» обязанность оборудовать вход для маломобильных групп населения в здание многофункционального центра «Ария», расположенного по адресу: город Вологда, улица Предтеченская, дом 68 в соответствии с требованиями СП 56.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в срок до 31 июля 2018 года, - сообщает Вологодский городской суд.

Суд поддержал иск прокуратуры.

Напомним, руководитель ООО «Англитер» - Наталья Невзорова. С самого начала строительство гостиницы велось с нарушениями. В частности, высота здания не соответствует допустимым нормам в этом месте города. Отель начал работать без получения на это разрешения, около года на дорожном ограждении возле уже работающего отеля висел незаконный баннер, рекламирующий его услуги.

Движение «Вместе» сообщало летом 2018 года, что в незаконно-построенном кафе возле отеля продают алкогольную продукцию несовершеннолетним.

Каждую зиму возле гостиницы «Ария» нарушаются правила вывоза снега.

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