"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути

В соцсети пассажиры в Череповце благодарят кондуктора Никиту Верещагина за доброжелательность. Молодой человек работает в автоколонне 1456. Пишут, что он всегда приходит на помощь молодым мамам с колясками и пожилым людям.

- Хотелось бы поблагодарить этого молодого сотрудника автоколонны 1456 за доброжелательное отношение к своей работе! Каждому человеку, вошедшему в автобус, он желал "Доброго Пути!" Мне, по-началу, показалось Это смешно и неуместно, но потом... Спасибо тебе, Наш Юный Череповецкий Герой!) - написал в соцсети Евгений Шитов.

Правда, нашлись и те, кто считает, что кондуктор - это не работа для мужчины, и те, кому такое поведение кажется смешным. Однако, судя по комментариям, поддерживающих Никиту гораздо больше (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранены). Под постом уже более сотни комментариев, большинство пассаажиров благодарят кондуктора:

- Многие смеются конечно... Но я считаю лучше правильно идти к цели и честно) респект парню!

- Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость, спасибо добрый человек, удачи Вам в жизни!

- Родителям респект. воспитали достойного парня!

- Хороший парень. Добрый. Удачи ему и таких же хороших добрых людей рядом!

- Да,я тоже была приятно удивлена) всем знакомым и родным о нем рассказала! Молодчина! Всю дорогу настроение было прекрасное!

- Молодец, Никита! Очень радуют такие новости! Спасибо за доброту, она тебе вернется обязательно! Продолжай в том же духе, спасибо и уважение твоим родителям за воспитание такого парня)

- Очень приятно , что есть такие доброжелательные люди.Вот едешь на работу утром а тебе кондуктор скажет доброе слово) И целый рабочей день считай удался !!!!

Молодец !!!

- Премию за отличную работу !

- Я ехал в этом автобусе, когда давал билет, говорил "доброго пути" видно что хороший человек!

- Добрый молодой человек! Всегда пожелает доброго пути.Так приятно,когда такие рядом окружают люди!!

- Присоединяюсь!!! Молодец! Редкость в наше время!

- Пусть другие берут с него пример.

- Я тоже когда в автобусе оплатила проезд сказала -спасибо и в ответ услышала- Доброго пути...Сначала не поняла,а потом наблюдала ,как этот молодой человек каждому обилеченному говорил -Доброго пути...Сидела и думала ,какая сила воли ,целый день каждому человеку пожелать хорошего пути...Настроение действительно улучшалось...

- Стоит начать говорить добрые слова и улыбнуться, как сразу выделяется человек из суровой хмурой, одетой в чёрное, толпы... Редкость однако...

- Уважение таким людям, любящим свою работу.

- В его автобусе всегда все улыбаются!

- Молодец парень. Он нашел я думаю себя, а про армию вы зря. Руку помощи он точно подаст.

- Тоже была приятно удивлена. Спасибо за доброе отношение к людям!

- Несколько раз попадала в автобус к этому человеку) Сразу настроение лучше)) Спасибо огромное!

- Молодец!! Побольше бы таких позитивных людей!!!

- Присоединяемся!!! Спасибо за доброту на дороге!! И всего вам самого хорошего!

- С Тоншалово ехала с ним, приятно удивлена была! Осталась ещё доброта в людях!

- Даже поднимается настроение когда заходишь в автобус с таким приветливым кондуктором.

- Таким работникам нужно премии выписывать за каждую благодарность от пассажиров.

- Замечательный мальчик! Помог зайти в автобуси выйти тоже помог умница! Спасибо!

- Я тоже с ним ехала и наблюдала его помощь как к пожилым так и с калясками.Каждому говорил"доброго пути "Парень просто молодец!!!

- Здорово, столько улыбок, сколько в этом автобусе, нигде больше не увидишь даже в самые серые будни!!! Спасибо кондуктору Никите!!!

- Помог зайти и выйти из автобуса .так как заметил .что у меня болят ноги.Удачи и счастья, Никита!

- Очень приятно слышать от кондуктора такое! Я много раз попадала на его маршруты! и была очень рада! Он бабушкам поможет с коляской поможет! Можно попросить его руководство повысить ему ЗП ну пожалуйста!

- Ездила с ним не один раз, привыкла к его добрым словам, в ответ тоже желала удачного дня. Как то в автобус зашла бабуля глуховатая, и несколько раз переспрашивала его, что он ей говорит. Весь автобус потешался над данной ситуацией, но парень настойчиво бабушке желал: " Счастливого пути!" , пока она его, наконец, не расслышала, и не поблагодарила в ответ!

- Какую волну добра поднял этот молодой человек, спасибо ему за это. Люди! Будьте добрее друг к другу!!! Нам всем так не хватает доброты!!!