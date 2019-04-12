Студентам в Вологодской области предлагают пройти двухмесячную стажировку в органах власти

Студенты Вологодской области могут пройти стажировку в структурах областного правительства и местного самоуправления. По словам начальника департамента государственного управления и кадровой политики области Павла Смирнова, сейчас органы власти готовы принять на стажировку более 40 человек.

«Мы расширяем наш традиционный формат и предлагаем студентам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования принять участие в конкурсном отборе на заключение договоров о целевом обучении с органами власти. И получить гарантированное трудоустройство на государственной гражданской и муниципальной службе после окончания обучения. Начиная с этого года, молодые люди смогут также принять участие в формировании молодежного кадрового резерва и в рамках двухмесячной программы пройти стажировку в органах власти», - пояснил начальник департамента государственного управления и кадровой политики области Павел Смирнов.

Документы будут принимать до 13 мая в департаменте государственного управления и кадровой политики области. Подать заявку на участие в проекте можно также на официальном сайте департамента.

В этом году свою потребность в молодых специалистах в рамках целевой подготовки заявили пять органов исполнительной государственной власти области и семь органов местного самоуправления Вологодской области по следующим направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство», «Лесное дело», «Экономика», «Экология и природопользование», «Землеустройство и кадастры», «Архитектура и градостроительство», «Агрономия», «Менеджмент».