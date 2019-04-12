В Харовске открылась выставка «Женские ремёсла»

12.04.2019 [Культура]
В Харовске открылась выставка «Женские ремёсла»

В Харовском историко-художественном музее открылась выставка изделий вологодских мастеров. «Женские ремёсла» представлены работами участников студии «Вологодские росписи».

Это первая выставка в рамках межмузейного проекта «Острова традиций», в котором принимают участие три учреждения: Вологодский музей-заповедник, Белозерский областной краеведческий музей и Харовский историко-художественный музей.

До конца мая посетители музея в Харовске могут ознакомиться с современными произведениями декоративно-прикладного искусства: народной куклой и ткачеством, предметами из бересты и лубочными картинками в лоскутной технике. Кроме того, в экспозиции представлены исторические образцы ткачества и кружева из фондов Харовского музея.

Через два месяца еще одна выставка, посвящённая вологодским росписям, откроется в Белозерске. А в сентябре «Острова традиций» разместятся в Вологодском кремле, где будут представлены экспонаты всех трёх музеев – участников проекта.

Тэги: ремесла
Фото Вологодского музея-заповедника

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