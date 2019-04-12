В Архангельске оштрафовали журналистов, которые освещали митинг против ввоза в регион мусора из Москвы

Митинг против ввоза в Архангельскую область мусора из Москвы закончился массовыми задержаниями. В том числе были задержали двое журналистов, один из которых также является активистом общественного движения «Поморье не помойка».

Несогласованный митинг прошел 7 апреля в Архангельске прямо под окнами законодательного собрания и правительства области. На площади Ленина собралось несколько тысяч человек, которые выразили свой протест против ввоза в регион московского мусора. На юге области для этого строят полигон в районе железнодорожной станции Шиес, которая граничит с Великоустюгским районом. Протесты продолжаются уже почти год. На митинге люди требовлаи отставки губернатора Игоря Орлова, который назвал жителей "шелупонью".

Как сообщает архангельский медиа-клуб, «по мнению властей, указанные акции протеста (шествие и митинг) носили несанкционированный характер. 8 апреля правоохранительные органы вместе с активными участниками акции протеста задержали и журналистов. Причём Дмитрия Секушина задержали в Шенкурском районе Архангельской области во время движения на Международный арктический форум в Санкт-Петербург и доставили в Архангельск. Евгения Богучарского задержали в Архангельске и заставили почти сутки находиться в отделении полиции».

9 апреля состоялся суд над задержанными участниками акции и журналистами Дмитрием Секушиным и Евгением Богучарским. Дмитрий Секушин также является активистом общественного движения «Поморье не помойка», сообщает РБК.

«Журналисты Богучарский и Секушин были признаны виновными в нарушении Федерального закона № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» как УЧАСТНИКИ несанкционированного шествия и митинга. Им было назначено наказание в размере 15 тысяч рублей Евгению Богучарскому и 200 тысяч рублей – Дмитрию Секушину», - пишет архангельский медиа-клуб.

Медиа-клуб, куда входят журналисты региона, считает судебное преследование Евгения Богучарского и Дмитрия Секушина политически мотивированным, направленным на ущемление свободы слова в Российской Федерации, нарушением Конституции РФ и закона «О средствах массовой информации»:

«Суд не учёл наличие необходимых документов, подтверждающих профессиональную деятельность Богучарского и Секушина. Суд проигнорировал факт наличия редакционных заданий на освещение шествия и митинга 7 апреля 2019 года, ошибочно приравняв журналистов к участникам акции протеста».

Как сообщает интернет-издание 29.ru, в суде журналисты подтвердили документами, что выполняли редакционные задания.

«У меня есть мнение, что всё было решено до того, как начался судебный процесс. Все эти дела и решения по ним заведены с целью того, чтобы оказать давление и усложнить людям жизнь», - говорит Евгений Богучарский.

Медиа-клуб требует от властей остановить судебное и иное преследование, пересмотреть судебные решения и полностью оправдать журналистов. На защиту Секушина и Богучарского также встали представители регионального Союза журналистов. Они планируют выступить с открытым обращением к силовым структурам региона.