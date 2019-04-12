Пьяный школьник из Череповца врезался на своем автомобиле в гараж и застрял в сугробе

В Череповецком районе пьяные подростки поехали кататься на машине одного из них, но не справились с управлением и врезались в гараж. Чтобы не отвечать за нарушение, одиннадцатиклассник, которому принадлежит авто, обратился в полицию с ложным заявлением об угоне.

19-летний череповчанин рассказал полицейским, что неизвестные якобы угнали его автомобиль марки "ВАЗ-21103". Машина пропала из деревни Вичелово. Там ее и нашли правоохранители, автомобиль имел механические повреждения. Интересно. что на машине было "шашки" такси.

Выяснилось, что 9 апреля учащийся 11 класса одной из школ Череповца поехал на своей машине к знакомым в деревню Вичелово. Там приятели выпивали, а потом решили покататься. Будучи пьяным, школьник не справился с управлением и врезался в металлический гараж, после чего продолжил движение и заехал в сугроб. Не сумев выехать из сугроба, молодой человек оставил машину и позвонил в полицию, сообщив, что у него угнали машину.

Как сообщает ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району, подросток привлечен к административной ответственности за то, что покинул место ДТП, а также за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет.