Пьяный школьник из Череповца врезался на своем автомобиле в гараж и застрял в сугробе

12.04.2019 [Происшествия]
Пьяный школьник из Череповца врезался на своем автомобиле в гараж и застрял в сугробе

В Череповецком районе пьяные подростки поехали кататься на машине одного из них, но не справились с управлением и врезались в гараж. Чтобы не отвечать за нарушение, одиннадцатиклассник, которому принадлежит авто, обратился в полицию с ложным заявлением об угоне.

19-летний череповчанин рассказал полицейским, что неизвестные якобы угнали его автомобиль марки "ВАЗ-21103". Машина пропала из деревни Вичелово. Там ее и нашли правоохранители, автомобиль имел механические повреждения. Интересно. что на машине было "шашки" такси.

Выяснилось, что 9 апреля учащийся 11 класса одной из школ Череповца поехал на своей машине к знакомым в деревню Вичелово. Там приятели выпивали, а потом решили покататься. Будучи пьяным, школьник не справился с управлением и врезался в металлический гараж, после чего продолжил движение и заехал в сугроб. Не сумев выехать из сугроба, молодой человек оставил машину и позвонил в полицию, сообщив, что у него угнали машину.

Как сообщает ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району, подросток привлечен к административной ответственности за то, что покинул место ДТП, а также за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет.

Тэги: подростки, пьяные водители
Фото ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме
Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки
Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки
Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей
В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады
В Великом Устюге полицейские спасли ребенка из горящего дома
В состав общественного совета Вологды избрана Людмила Потаева, пожаловавшаяся губернатору на картину Корбакова с обнаженной женщиной
В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой
Священник из Вашкинского района признался в развратных действиях в отношении 12-летней девочки
Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде
10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

2434
2
09.04.2019 [Общество]

В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой

3014
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тестовая
Пьяный школьник из Череповца врезался на своем автомобиле в гараж и застрял в сугробе
В Устюженском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб 30-летний мужчина
В Вологде проверят дворы, которые были отремонтированы за последние четыре года 
Жительницу Устюжны, убившую из-за денег 90-летнюю пенсионерку, приговорили к 8 годам колонии
Лучшей медсестре отделения функциональной диагностики в Вологодской области выдадут премию 30 000 рублей
Бывшую сотрудницу «Почта Банка» в Череповце осудили за обман клиентов
 


10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

2434
0
12.04.2019 [БлогоVO]

Хроники вологодского ледохода

111
0
12.04.2019 [Обзор Прессы]

Все интересные факты о космосе ко Дню космонавтики-2019

203
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика