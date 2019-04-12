В Вологде проверят дворы, которые были отремонтированы за последние четыре года 

12.04.2019 [Общество]

В Вологде проверят качество ремонта во дворах, которые были отремонтированы за последние четыре года. Об этом заявил мэр города Вологды Сергей Воропанов в ходе проверки ремонтов дворов, незавершенных в прошлом году. Законсервированные на зиму дворовые территории, ремонт которых проводился в рамках программы «Городская среда», мэр и активисты ТОСов осмотрели 11 апреля.

Речь идет о дворах на Ленинградской, 101а, 101б и Псковской, 8б. Сроки и объемы предстоящих работ Сергей Воропанов обсудил с подрядчиками, жителями и депутатами. По планам, ремонты возобновятся в мае во всех трех дворах одновременно, когда установится сухая и теплая погода. 

«Заасфальтировать дворы нужно качественно с учетом пожеланий жителей. Чтобы контролировать качество на каждой стадии производства работ, будем привлекать лабораторию. Вместе со специалистами Градостроительного центра, осуществляющими технадзор, контролировать ход работ будут жители и депутаты. 1 июня работы должны быть закончены», - пояснил Сергей Воропанов 

«В нашем доме появилось много молодых семей с детьми, все с колясками и детьми. Хочется, чтобы не было грязи, луж, выбоин, чтобы было место для прогулок. Согласно проекту, двор должен стать просторнее с большими парковками. Очень ждем, чтобы поскорее двор сделали», - рассказала жительница дома по ул. Ленинградская, 101б Светлана Лисова. 

Кроме этого, в планах администрации города проверка всех дворов, которые были отремонтированы в Вологде в последние годы. 

«Эксперты должны оценить, не нужно ли вскрывать нижний слой щебня, посмотреть его фракцию и куда он был насыпан - в воду или на осушенную поверхность. Впоследствии это позволит избежать деформации асфальта. И тогда жители получат комфортные дороги», - сказал депутат Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.

«Я сегодня дал поручение - все дворы, которые отремонтированы с 2014 года, и по которым продолжаются гарантийные обязательства, проверить, составить дефектную ведомость и график устранения недоделок. Все выявленные в ходе проверок замечания подрядчики устранят за свой счет», - подвел итог Сергей Воропанов. 

В этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в Вологде приведут в порядок 39 дворов и пять общественных пространств. Средства на это выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы, дворы

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