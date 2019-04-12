Лучшей медсестре отделения функциональной диагностики в Вологодской области выдадут премию 30 000 рублей

12.04.2019 [Общество]

Лучшей медсестрой отделения функциональной диагностики в Вологодской области стала Наталья Стемпковская из Череповецкой городской детской больницы. Второе место заняла Елена Максимова из Вологодской областной клинической больницы, третье – Елена Иванова из медсанчасти Северсталь. Они получат денежные премии в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей соответственно.

В этом году до финала конкурса дошли медицинские сестры отделения функциональной диагностики из шести медицинских организаций Вологды, Череповца и Устюжны. Во время конкурсных испытаний им нужно было пройти блиц-опрос, конкурс «Без диагностики нет диагноза» и продемонстрировать оригинальное домашнее задание.

- Конкурс позволяет обратить внимание на важность работы специалистов со средним профессиональным образованием. Медицинские сестры не врачи, но они активно участвуют в лечении пациентов и являются частью звена, без которого лечебный процесс не был бы результативен и эффективен. Умело и деликатно проводить сложные процедуры, выходить пациента, находить доброе слово, успокоить, утешить, подарить надежду. Может быть, за это умение быть нужной и милосердной профессия и называется родным словом «сестра. Новые технологии в практическом здравоохранении, возрастающие требования к качеству медицинской помощи вызывают необходимость постоянного совершенствования как залога профессионализма, компетентности и высокой ответственности специалистов, - отметил и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Церемония награждения победителей пройдет в Вологде в рамках празднования Дня медицинского работника.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: здравоохранение, медсестры

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