Бывшую сотрудницу «Почта Банка» в Череповце осудили за обман клиентов

11 апреля в Череповце вынесли приговор 24-летней Анастасии Бахваловой, которая, работая финансовым экспертом «Почта Банка», присваивала деньги учреждения и клиентов.

Как сообщает корреспондент официального сайта мэрии Череповца, посетивший судебное заседание, девушка обманула 21 клиента, большинство из них — пенсионеры. Каждый из потерял от семи до 32 тысяч рублей, общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Подсудимая работала в офисах «Почта Банка»на Комсомольской и Монтклер, оказывая консультативные услуги и оформляя кредиты. В мае 2018 года при оформлении кредитов Бахвалова входила в доверие к клиентам, просила сообщить код доступа к операции, который приходил в СМС. Затем она вводила код и завершала операцию по перечислению части денег с одного счета на другой. При этом женщина временно отключала СМС клиентов о совершенных операциях, а также подключала услугу «Пропускаю платеж», пояснила в суде гособвинитель Елена Дмитриева.

У пенсионерки Татьяны Беляковой, пришедшей оформлять кредит, сотрудница «Почта Банка» украла 8 тысяч рублей:

— Мы с дочкой пришли за кредитом, оформляла деньги я на себя. Эта дама сказала, что нам одобрили кредит в 94 тысячи. Потом начались разговоры про дорогую страховку. Когда попросили договор, сказала, что принтер не работает, то есть просчитать окончательную сумму кредита мы не смогли. Попросила нас назвать код, который пришел по СМС, чтобы процесс оформления кредита якобы ускорить. Помогла деньги в банкомате снять. После этого мы ушли. Даже не заметили, что восемь тысяч куда-то испарилось. Позже нам позвонили из службы безопасности банка и рассказали про обман.

Еще одна обманутая клиентка рассказала, что потеряла 15 тысяч рублей, но «Почта Банк» не торопится возвращать ей эти деньги:

- Я в банк пришла, чтобы получить информацию по кредитной карте, попала к Бахваловой. Она мне и заявляет: «Вам кредит оформлен на 55 тысяч». И начала мне лапшу на уши вешать, — вспоминает Жанна Власова. — Я хотела от кредита отказаться, так как у меня еще один есть, но она начала рассказывать про рефинансирование: тот покроете, деньги останутся, страховки не будет. Потом я еще раз решила сделать рефинансирование, уже в другом банке, там меня попросили принести справку из «Почта Банка». Когда мне договор кредитный распечатали — опа! — сумма договора не 55 тысяч, а 67! А я ведь уже полгода за кредит расплачивалась! Я обратилась в службу безопасности банка. У подсудимой ребенок маленький, вряд ли она нам деньги вернет. Почему-то банк не подключается, не берет на себя ответственность, ведь его репутация серьезно подмочена. Для банка наши ущербы — это копейки, а для нас существенные деньги.

Анастасию Бахвалову пригооврили к 2,7 годам условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, она должна вернуть всем пострадавшим деньги.