В Вологде трое школьников пытались украсть деньги из автомата со жвачками в гипермаркете

В Вологде трое подростков сломали торговый автомат с жевательными резинками, чтобы украсть из него деньги. Осуществить задуманное им не удалось, так как школьников заметил охранник и вызвал вневедомственную охрану.

Инцидень произошел 11 аапреля около 16:30 в гипермаркете на улице Дальней. Прибывший на вызов наряд группы задержания в фойе здания встретил трех подростков, которые пытались выбежать из магазина. Школьников остановили.

Выяснилось, что подростки 2003, 2004 и 2005 г.р. хотели украсть деньги, хранящиеся в специальном ящике торгового аппарата. Выясненим всех обстоятельств неудавшейся кражи теперь займутся полицейские.