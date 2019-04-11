Священник из Вашкинского района признался в развратных действиях в отношении 12-летней девочки

11.04.2019 [Общество]

Уголовное дело в отношении бывшего настоятеля Свято-Троицкого храма в Липином Бору Алексия Мокиевского передано в суд. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки (ч.2 ст. 135 УК РФ), а также распространении материалов порнографического содержания (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, п. «а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ).

Напомним, священник был задержан 9 октября 2018 года и судом по ходатайству следствия арестован. Кроме того, оказалось, что еще в октябре Алексий Мокиевский был лишен церковного сана. Это решение было принято церковным судом Русской православной церкви (РПЦ) и утверждено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает ТАСС.

"Да, все так, [Мокиевский был лишен сана в октябре 2018 года, на основании того, что признал свою вину]. Это решение церковного суда, которое утверждается патриархом. Да, [оно было утверждено]", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

Обвиняемый свою вину в совершении преступлений признал полностью, сообщает региональное управление Следственного комитета.

- Изучив в ходе расследования уголовного дела переписку в социальной сети обвиняемого с потерпевшей, а также исследовав изъятую компьютерную технику, следователи обнаружили факты пересылки обвиняемым девочке фотографий порнографического содержания, включая несовершеннолетних.  

Ранее Волков сообщил ТАСС, что признание Мокиевским собственной вины станет поводом для отдельного разбирательства в епархии, к которой он принадлежит.

Тэги: церковь

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