В Череповце погиб мужчина, выпрыгнувший из окна горящей квартиры

11.04.2019 [Происшествия]
В Череповце погиб мужчина, выпрыгнувший из окна горящей квартиры

Сегодня днем в Череповце погиб мужчина, который пытался спастись, выпрыгну из окна горящей квартиры.

Сообщение о пожаре поступило в 11:15 из девятиэтажного дома на улице Краснодонцев, 94. Как сообщает областное УМЧС, горели две комнаты пятикомнатной квартиры. Огнем уничтожено два дивана, поврежден шкаф для одежды, закопчена внутренняя отделка комнаты.

Очевидцы заметили, что из окна горящей квартиры выбросился мужчина. Он погиб.

- Это мой внук. Он занимался компьютерами. Возможно, было короткое замыкание, — рассказал официальному сайту мэрии Череповца родственник погибшего.

По предварительным данным, было два очага возгорания.

 

Тэги: пожар
Фото областного УМЧС

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