В Вологде двое детей-сирот не могли получить жилье из-за бездействия чиновников и приставов 

11.04.2019 [Общество]

В Вологде двое жителей из числа детей-сирот смогли получить положенное им по закону жилье только после обращения в прокуратуру. О нарушении их жилищных прав они рассказали прокурору области в ноябре 2018 года.

Вологжане пояснили, что решениями суда на департамент строительства Вологодской области была возложена обязанность предоставить им по договорам найма жилье за счет средств регионального бюджета. Однако решение суда не исполнялось, поэтому были возбуждены исполнительные производства, то есть добиться от департамента предоставления сиротам жилья теперь должны были приставы. Между тем, дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

- Как показали результаты прокурорской проверки, в деятельности судебных приставов-исполнителей вскрыты факты волокиты и бездействия при исполнении решений суда, выразившиеся в несвоевременном совершении исполнительных действий и непривлечении должника к установленной законом ответственности, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокурор области внес в адрес руководителя УФССП России по Вологодской области представление, которое были рассмотрено и удовлетворено. Вологжанам представили жилье.

Тэги: дети-сироты, жилье, приставы

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