Многодетная семья из Федотово получила ключи от новой трехкомнатной квартиры 

Многодетная семья из Вологодского района долгое время стояла в очереди на получение жилого помещения. Мать с пятью детьми была вынуждена ютиться в общежитии с ужасными условиями.

«Дети у меня разнополые, а живут все в одной комнате. В общежитии всегда холодно, окна даже законопатить нельзя. Проводка просто ужасная. И постоянный запах канализации», - рассказывает женщина.

После долгих лет ожидания вологжанка решила обратиться за помощью в общественную приемную депутата Законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова. Результат не заставил себя долго ждать.