Многодетная семья из Федотово получила ключи от новой трехкомнатной квартиры
Многодетная семья из Вологодского района долгое время стояла в очереди на получение жилого помещения. Мать с пятью детьми была вынуждена ютиться в общежитии с ужасными условиями.
«Дети у меня разнополые, а живут все в одной комнате. В общежитии всегда холодно, окна даже законопатить нельзя. Проводка просто ужасная. И постоянный запах канализации», - рассказывает женщина.
После долгих лет ожидания вологжанка решила обратиться за помощью в общественную приемную депутата Законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова. Результат не заставил себя долго ждать.
«Многодетная мама обращалась ко мне в приёмную в марте, - комментирует Антон Холодов. - Я написал в администрацию Вологодского района. Семья многодетная, живёт в комнатушке в общежитии, условий никаких. Поэтому я настаивал на том, чтобы администрация нашла возможность и выделила квартиру этой семье. И недавно вологжанка снова к нам пришла, но уже с радостными новостями. Ей и ее семье дали трехкомнатную квартиру в посёлке Федотово!»