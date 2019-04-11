Многодетная семья из Федотово получила ключи от новой трехкомнатной квартиры 

11.04.2019 [Общество]

Многодетная семья из Вологодского района долгое время стояла в очереди на получение жилого помещения. Мать с пятью детьми была вынуждена ютиться в общежитии с ужасными условиями. 

«Дети у меня разнополые, а живут все в одной комнате. В общежитии всегда холодно, окна даже законопатить нельзя. Проводка просто ужасная. И постоянный запах канализации», - рассказывает женщина. 

После долгих лет ожидания вологжанка решила обратиться за помощью в общественную приемную депутата Законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова. Результат не заставил себя долго ждать. 

«Многодетная мама обращалась ко мне в приёмную в марте, - комментирует Антон Холодов. - Я написал в администрацию Вологодского района. Семья многодетная, живёт в комнатушке в общежитии, условий никаких. Поэтому я настаивал на том, чтобы администрация нашла возможность и выделила квартиру этой семье. И недавно вологжанка снова к нам пришла, но уже с радостными новостями. Ей и ее семье дали трехкомнатную квартиру в посёлке Федотово!»

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