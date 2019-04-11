В Тотьме в 2019 году должны построить станцию водоочистки
В 2019 году в Тотьме обещают построить современную станцию водоочистки, отремонтировать спортивный зал в школе № 3 и заасфальтировать несколько улиц. Об этом рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков во время рабочего визита в район.
По словам представителей муниципальной власти, разработана проектно-сметная документация объектов, по большинству из них состоялись аукционы, заключены контракты с подрядными организациями.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, к концу апреля необходимо возвести фундамент станции водоочистки, строители уже приступили к работам.
Что касается реконструкции школьного спортивного зала, конкурс по выбору подрядчика должны объявить в ближайшее время. Работы начнутся сразу по окончании учебного года. Кроме того, в школе установят новые окна. Сообщается, что проект готов, положительное решение госэкспертизы на замену окон получено.
Михаил Глазков также обсудил с местными властями асфальтирование ряд улиц в центре Тотьмы и парковочной зоны. Будет сделано асфальтобетонное покрытие парковочной зоны на улице Советской, Торговой площади и участках улиц Садовой и Загородной.
«График исполнения поручений главы региона жёсткий. Необходимо завершить их в установленные сроки. Мы, со стороны правительства области, готовы оказать всё необходимое содействие», - заключил Михаил Глазков.
На совещании также обсудили вопросы подготовки к строительству базовой станции сотовой связи, её планируется разместить в деревне Кудринской.
Следующий визит Михаила Глазкова в Тотемский район запланирован на май.
Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".