В поликлинике № 4 Вологды по пятницам проходят бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи

В вологодской поликлинике № 4 организовали проведение мастер-классов для жителей, на которых из будут учить оказывать первую помощь. Первое занятие пройдет 12 апреля и будет посвящено травматическим повреждениям.

- Непосредственно в фойе поликлиники, в формате живого общения, пациенты поликлиники №4 получают уникальную возможность — изучить жизнеспасающие приемы первой помощи. В этот раз акцент будет сделан на травматические повреждения. Мастер-классы проходят на тренажерах, - рассказали в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Занятия будут проходить каждую пятницу в 10.00 в фойе поликлиники № 4 (Окружное шоссе, 3в). Их проводят специалисты территориального центра медицины катастроф.