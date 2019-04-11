В поликлинике № 4 Вологды по пятницам проходят бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи

11.04.2019 [Общество]

В вологодской поликлинике № 4 организовали проведение мастер-классов для жителей, на которых из будут учить оказывать первую помощь. Первое занятие пройдет 12 апреля и будет посвящено травматическим повреждениям.

- Непосредственно в фойе поликлиники, в формате живого общения, пациенты поликлиники №4 получают уникальную возможность — изучить жизнеспасающие приемы первой помощи. В этот раз акцент будет сделан на травматические повреждения. Мастер-классы проходят на тренажерах, - рассказали в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Занятия будут проходить каждую пятницу в 10.00 в фойе поликлиники № 4 (Окружное шоссе, 3в). Их проводят специалисты территориального центра медицины катастроф.

Тэги: здравоохранение, помощь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме
Белого лиса Лешу, сбежавшего из контактного зоопарка в Череповецком районе, загрызли лайки
В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады
Юбилей гражданского общества для избранных ценой в миллион рублей
В Великом Устюге полицейские спасли ребенка из горящего дома
Жительница Вологды начала работу в полиции с поддельной справки
В состав общественного совета Вологды избрана Людмила Потаева, пожаловавшаяся губернатору на картину Корбакова с обнаженной женщиной
Глава администрации Кириллова подозревается в незаконном назначении премий себе и своим подчиненным
В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой
В Никольском районе суд постановил включить в стаж учителя курсы повышения квалификации
08.04.2019 [Общество]

Врачи роддома в Вологде пожаловались на зарплату, а им ответили, что все в норме

19567
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце погиб мужчина, выпрыгнувший из окна горящей квартиры
В Вологде двое детей-сирот не могли получить жилье из-за бездействия чиновников и приставов 
Многодетная семья из Федотово получила ключи от новой трехкомнатной квартиры 
Массовыми незаконными вырубками леса в Шекснинском районе занялась генпрокуратура 
В Тотьме в 2019 году должны построить станцию водоочистки
В поликлинике № 4 Вологды по пятницам проходят бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи
Грязовчанин, ударивший ножом собутыльника, из-за опьянения не смог вспомнить причину их ссоры
 


10.04.2019 [Общество]

Берегоукрепление наоборот: мнение эксперта о сплошном бетонировании набережной в Вологде

1812
0
11.04.2019 [БлогоVO]

Подробности сообщу позже

244
0
11.04.2019 [Обзор Прессы]

Весна, снова расстаяли дороги...

307
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика