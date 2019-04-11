Грязовчанин, ударивший ножом собутыльника, из-за опьянения не смог вспомнить причину их ссоры

64-летний житель Грязовецкого района осужден за причинение ножевого ранения знакомому, которое он нанес во время их ссоры.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, мужчины поссорились в деревне Тимонино 21 октября 2018 года, когда выпивали в квартире пенсионера.

- В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, нанес своему 49-летнему собутыльнику два удара кухонным ножом в область живота слева, причинив последнему повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Причины ссоры мужчины так и не вспомнили, так как оба были сильно пьяны. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.