В Вологодском районе арестован сторож, который скрывал в подвале тело убитого знакомого

10.04.2019 [Происшествия]

В деревне Коробово Вологодского района арестован 46-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 51-летнего знакомого. Его тело он несколько дней скрывал в подвале частного дома.

Труп с телесными повреждениями в области головы нашли 6 апреля в подвале частного дома в деревне (бывшей базы отдыха). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления был задержан проживавший в одной из комнат дома мужчина, подрабатывавший у хозяина дома сторожем. 

По версии следствия, 26-27 марта сторож пригласил к себе приятеля. Мужчины выпивали, вспомнили старые обиды, в ходе ссоры подозреваемый схватил попавший под руку тяжелый предмет и ударил им собутыльника по голове. Испугавшись появившихся следов крови, он бросил тело погибшего в подвал, запер дверь и продолжил пить.

- Пропавшего без вести мужчину разыскивал участковый уполномоченный полиции, беседуя с местными жителями, поддерживавшими в прошлом с ним знакомство. Когда он навестил сторожа частного дома, тот не выдержал и сразу в содеянном признался, - сообщает  региональное управление Следственного комитета.

Эксперт подтвердил, что пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.

Тэги: убийство, пьянство

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