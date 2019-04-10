Выставка картин с куклами петербургского художника Марины Щекотовой открылась в Вологде

Выставка живописи «Мир с куклами и без» открылась в Вологодской областной научной библиотеке. На ней представлены картины петербургского художника Марины Щекотовой с изображениями кукол.

Марина Щекотова родилась в городе Сланцы Ленинградской области, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. Много лет она работала художником в Театре кукол родного города Сланцы.

- Куклы на её картинах живут своей жизнью. Все они - полноправные участники сказочно-театральных натюрмортов: и грустный Пьеро, напоминающий о Венеции, и красавица, воплощающая женские образы прошедшей эпохи, и смешные клоуны, и просто трогательные игрушки, - рассказали в библиотеке.

14 апреля в 14 часов состоится презентация выставки и встреча с автором. Экспозицию можно посетить по 31 мая.

Вход свободный.