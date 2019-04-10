В Череповце возбудили уголовное дело после смерти мужчины, которого не положили в больницу

10.04.2019 [Происшествия]

В Череповце разыскивают пассажиров, которые оказали помощь мужчине, потерявшему сознание в трамвае. Его удалось спасти, однако через несколько дней он скончался от инфаркта. По факту его смерти заведено уголовное дело.

С заявлением проверить работу врачей БУЗ ВО «Вологодская областная больница» в полицию обратилась супруга умершего от инфаркта 46-летнего мужчины. Она сообщила, что 4 февраля мужчина умер, а несколькими днями ранее, 31 января, бригада скорой помощи доставила его в больницу, но он не был госпитализирован.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 31 января около 11 часов в трамвае №4 на остановке «23 микрорайон» 46-летний мужчина потерял сознание: у него произошла остановка дыхания. Пассажиры трамвая оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в областную больницу, где его осмотрели врачи и отправили домой.

- Следователи разыскивают очевидцев произошедшего, пассажиров указанного трамвая, включая лиц, оказывавших мужчине помощь. Всех кому, что-либо известно о них, просим обратиться в следственный отдел по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области по адресу: г.Череповец, ул.Гагарина, д.22, либо по телефону (8202) 50-75-83, 89215495601,- сообщается на сайте регионального следственного управления.

Тэги: скончался от инфаркта, трамвай №4

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